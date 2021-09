Golpe in Guinea, Diawara e compagni bloccati in hotel | Match contro il Marocco rinviato

Il colpo di Stato in Guinea ha causato l’annullamento della gara contro il Marocco: attimi concitati a causa del Golpe. Ecco cosa è successo.

Lunedi 6 settembre si sarebbe dovuta disputare Guinea-Marocco, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Tuttavia, la gara è stata rinviata, a data da destinarsi, a causa dei gravi disordini verificatisi in seguito al colpo di Stato che ha avuto luogo in Guinea, e più precisamente nella Capitale Conakry, città nella quale si è assistiti ad un vero e proprio conflitto a fuoco, che si è verificato nel palazzo presidenziale. Ragion per cui, da qualche minuto è arrivata la decisione da parte della Fifa e della Caf, che con un comunicato congiunto hanno ufficialmente dichiarato il rinvio del match, dopo che entrambe le squadre sono stata costretti a restare in hotel:

“L’attuale situazione politica in Guinea è monitorata da vicino, e per assicurare la sicurezza di tutti i calciatori e degli ufficiali di gara, il match è stato rinviato a data da destinarsi.” Ricordiamo che anche Diawara si è aggregato al gruppo che domani avrebbe dovuto sfidare Hakimi e compagni.