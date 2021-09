Roma, la prima rivoluzione di Mou | Le mosse contro il Sassuolo

Mancano esattamente sette giorni alla prossima gara della Roma. Non mancano grattacapi per Mou, che varerà la prima rivoluzione contro il Sassuolo.

Tra sette giorni la Roma torna in campo, nel posticipo della terza giornata di campionato, allo stadio Olimpico. Di fronte troverà il Sassuolo, emiliani che finora hanno collezionato una vittoria ed un pareggio nelle prime due. I giallorossi, guidati da Josè Mourinho, sono reduci da una partenza fulminante, quattro vittorie consecutive per la banda dello Special One.

Riprendere subito da dove si era interrotto, chiara la missione per Mou. Ma per il tecnico portoghese non mancano grattacapi, soprattutto per quanto riguarda nuovi infortuni. Tanti i giallorossi impegnati in giro per il mondo in questa sosta dedicata alle qualificazioni mondiali. Mentre un rientro importante in difesa potrebbe far dormire sonni più tranquilli al tecnico portoghese. Ma il calendario dal Sassuolo in poi, non conoscerà soste, non è da escludere una gestione più oculata delle forze dell’undici titolare.

Verso Roma-Sassuolo, la prima rivoluzione di Mourinho

Domenica 12 settembre la Roma sfiderà il Sassuolo, si prospettano parecchi cambi rispetto alla scorsa trasferta di Salerno. Il reparto arretrato in particolare è totalmente da reinventare. Quasi certamente contro gli emiliani non ci saranno due titolari per Mou, che però avrà nuove carte da giocarsi. Quasi sicura l’assenza di Matias Vina, non solo per l’infortunio muscolare occorso al laterale. Il nazionale uruguaiano tornerà in ogni caso soltanto sabato, a 24 ore dalla gara. Tutti gli indizi spingono per il rilancio di Riccardo Calafiori, il giovanissimo terzino sinistro è pronto ad esordire in questa stagione. Preoccupato Mou anche per quello che riguarda Gianluca Mancini, il difensore centrale si è infortunato in maglia azzurra, se non dovesse farcela Smalling, scalda i motori Kumbulla. Infine davanti, quasi certa la presenza di Abraham, la punta inglese ha trovato un gol meraviglioso nell’ultima giornata. Ma il calendario sarà intensissimo a partire da domenica prossima, quindi occhio alle possibili sorprese tra i titolari, una di queste potrebbe portare il nome di Borja Mayoral.