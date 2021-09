Roma, flop in nazionale | Tifosi furiosi sui social

Diversi calciatori della Roma sono impegnati in questi giorni nelle partite con le rispettive Nazionali. Per uno di loro piovono pesanti critiche in patria.

La nuova Roma che sta nascendo sotto la guida del General Manager Tiago Pinto e del tecnico José Mourinho è una squadra molto giovane. Sin dal momento dell’arrivo dell’allenatore portoghese da parte della dirigenza è stato chiarito che l’obiettivo è costruire una mentalità vincente e una squadra che nel giro di qualche stagione possa arrivare ad essere stabilmente competitiva ai più alti livelli. Per questo servirà il contributo di tutti i calciatori in rosa. Tutti dovranno dare il massimo e seguire le indicazioni che lo Special One darà per migliorare il livello della squadra.

In questo avvio di stagione alcune delle gerarchie sembrano essere già delineate. Tuttavia Mourinho ci ha abituati negli anni anche al recupero di calciatori che sembravano rimanere indietro nelle sue preferenze.

Kumbulla criticato in Albania | Problemi con Mourinho?

Un lavoro di recupero importante andrà probabilmente fatto su Marash Kumbulla. Il difensore centrale è arrivato un anno fa dopo una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell’Hellas Verona. I suoi primi 12 mesi all’ombra del Colosseo non sono però serviti a confermare le ottime referenze con cui Kumbulla si presentava. Il ragazzo pare attraversare un momento particolarmente difficile. A confermarlo ci sono anche le prestazioni negative offerte con la maglia della Nazionale albanese. Prestazioni che sono costate al difensore severe critiche in patria. In particolare Kumbulla è stato criticato per la partita giocata contro la Polonia. “Credo che Kumbulla sia stato il difensore peggiore in questa partita. È un talento con grandi potenzialità, ma con la Polonia è stato un giorno no“. Queste le parole dell’ex c.t. Rudi Vata a Panorama.com. Secondo Vata per il difensore centrale potrebbero anche esserci dei problemi nel rapporto con José Mourinho: “Forse l’arrivo di Mourinho alla Roma ha fatto sì che non fosse fisicamente e psicologicamente pronto come l’anno scorso“.