Roma, le ultime dai nazionali | Le prossime gare

Tantissimi i calciatori della Roma convocati dalle rispettive nazionali. Ecco le prossime gare che aspettano i giallorossi in giro per il mondo.

Nazionali croce e delizia in casa Roma. Da un lato i ragazzi di Mouirinho hanno raccolto i frutti di un’ottima partenza stagionale, quattro vittorie su quattro dall’esordio. Dall’altro lato si sono ripresentati fantasmi dal passato, incubi mai sopiti in casa Roma, parliamo del problema infortuni. Neanche questa sosta ha risparmiato i colori giallorossi che, solo per citare due esempi, in nazionale persero Zaniolo ed il tuttora lungodegente Spinazzola. Stavolta Vina e Mancini preoccupano Josè Mourinho, che non li utilizzerà contro il Sassuolo. Ma sono tanti i giallorossi in giro per il mondo. Andiamo a scoprire i prossimi impegni dei romanisti in questa settimana.

Leggi anche: Calciomercato Roma, altra richiesta a Pinto | Accordo a rischio

Leggi anche: Roma, la prima rivoluzione di Mou | Le mosse contro il Sassuolo

Verso Roma-Sassuolo, gli impegni dei nazionali

Detto degli infortuni di Vina e Mancini, che non giocheranno in questa settimana, rimangono tantissimi calciatori giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. Ben 12 giocatori potrebbero scendere in campo nel prossimi giorni, scopriamoli nel dettaglio. Partiamo dall’Italia, dove Pellegrini, Cristante e Zaniolo scalpitano per partire titolari già da stasera, contro la Svizzera. In seguito ci sarà l’impegno contro la Lituania, l’8 di settembre. Passiamo ad Henrikh Mkhitaryan, che si è ripreso il ruolo da leader dell’Armenia, questa sera in campo contro la Germania, fra tre giorni contro il Lichtestein. C’è anche Kumbulla, in questi minuti in campo con l’Albania, fra 72 ore contro il San Marino. Da segnalare Nicola Zalewski, stella del calcio polacco, convocato in nazionale ma fin qui non utilizzato. Per continuare a parlare di giovani abbiamo Calafiori, convocato in Under 21. Infine un trio straniero, Vereotuot, all’esordio in nazionale francese, tornerà l’8 settembre, al pari di Rui Patricio. Anche Diawara tornerà fra tre giorni a Trigoria, mentre Shomurodov sarà a disposizione di Mouirinho a partire dalla giornata di domani.