Calciomercato Roma, assist Cristiano Ronaldo | Occasione a gennaio

E’ stato un mercato intenso quello appena concluso in casa Roma, ma le trattative non si fermano mai. In tal senso Cristiano Ronaldo potrebbe essere decisivo.

La Roma è stata la regina del calciomercato estivo in Serie A. Nessuno ha speso più dei giallorossi in questa sessione appena conclusa, una vera e propria rivoluzione targata Portogallo. Sono lusitani sia Tiago Pinto che Mourinho, e tra i primi acquisti c’è stato quello di Rui Patricio, numero 1 della nazionale portoghese. Portiere prelevato dal Wolverhampton, tantissime le trattative portate avanti in Premier League. Ma c’è un altro portoghese che è tornato invece in Premier, precisamente al Manchester United.

Leggi anche: Calciomercato Roma, investimento Friedkin | I fondi per i rinnovi

E’ stato un ritorno clamoroso, ennesimo ribaltone di una sessione di mercato folle a livello europeo. Parliamo di Cristiano Ronaldo, il simbolo del calcio portoghese, ha lasciato la Juve per riabbracciare la maglia del Manchester. Il suo arrivo nel club inglese può innescare un effetto domino decisivo. Il suo peso specifico nella squadra andrà per forza di cosa a chiudere spazi ad altri talenti, specialmente nella zona della trequarti.

Leggi anche: Calciomercato Roma, ancora un rifiuto | Tiago Pinto con le mani legate

Cristiano Ronaldo assist alla Serie A, occasione sulla trequarti

Come riportato da Calciomercato.it infatti sono tanti gli effetti dell’approdo del talento portoghese allo United. Tra i tanti scontenti, preoccupati dalla mancanza di spazio, c’è l’olandese Donny van de Beek. Talentuoso trequartista, classe ’98, dopo un primo anno non esaltante rischia di ritrovarsi ancora più ai margini. A rilanciare la pista ci ha pensato direttamente il suo agente, intervistato da ‘Ziggo Sport’: “L’arrivo di Ronaldo significa che un altro giocatore dovrà spostarsi da quella zona di campo. Avevamo trovato una soluzione alternativa nell’Everton, ma poi abbiamo ricevuto la chiamata di Solskjaer che spiegava che un trasferimento era fuori questione e che l’indomani Donny doveva presentarsi all’allenamento. Non è un giocatore da schierare solo nelle coppe nazionali o europee, vuole giocare in Premier League. Ma la conversazione con Solskjaer è andata meglio rispetto all’estate scorsa, penso che Donny possa avere la sua chance”.

Se le chance non dovessero arrivare però a gennaio si farà di tutto per trovare una soluzione, e sono tante le squadre a sognare il suo ingaggio. Una vera occasione anche per la Roma, ma non sono pochi gli ostacoli alla trattativa. Altissima concorrenza e non esattamente il profilo che cercano i giallorossi. Le attenzioni in casa Roma continuano a focalizzarsi sul ruolo di mediano.