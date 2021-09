Calciomercato Roma, incontro fissato | Tutto pronto per la firma

La dirigenza giallorossa si sta muovendo per arrivare a dama per quella che sarà una firma importantissima per il futuro.

Non è ancora finita la sosta per le Nazionali, con l’Italia di Roberto Mancini che mercoledì serà affronterà la Lituania al Mapei Stadium per quella che sarà la sesta giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022, in Qatar. Chi non ci sarà è sicuramente Lorenzo Pellegrini, il quale nella giornata di oggi ha lasciato il ritiro degli azzurri per tornare nella capitale. Per lui un piccolo problema di natura fisica, da capire se potrà esserci nella sfida di domenica contro il Sassuolo. A proposito di questo, sabato è di nuovo clima campionato, con ben due big match presenti nella terza giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE: Roma, l’importanza del terzo attaccante | La forza di Mourinho

LEGGI ANCHE: Roma, riscatto dopo il flop | Si rilancia in Nazionale

Calciomercato Roma, incontro e firma

Intanto se José Mourinho dovrà pensare al campo e quindi alle possibili scelte in vista della sfida di domenica sera, che prevederà uno Stadio Olimpico quasi esaurito (per il massimo della capienza diponibile a seguito delle disposizioni Covid), il general manager Tiago Pinto penserà alle strategie future. In queste, per la Roma, c’è proprio il futuro di Lorenzo Pellegrini. L’entourage del capitano giallorosso, secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, si incontrerà con il dirigente portoghese tra questo fine settimana e l’inizio della prossima, per un accordo che dovrebbe essere trovato senza troppi problemi. Tutto chiaro sia da parte della società giallorossa che da parte del numero 7, entrambi hanno un solo ed unico obiettivo: proseguire insieme.