Calciomercato Roma, firma più vicina | Fissato l’incontro

Calciomercato Roma, questa la situazione in casa giallorossa relativa alla situazione rinnovi. Potrebbero essere settimane decisive.

Dopo aver “salutato” la prima parentesi di calciomercato di quest’era del binomio portoghese con la conferenza stampa lo scorso 2 settembre, Pinto non è di certo atteso da mesi di riposo.

In questa settimana gran parte dei giocatori rientreranno dalle Nazionali e dovranno prepararsi ad affrontare un vero e proprio tour de force, che terrà impegnati loro fino a gennaio, escludendo le due prossime soste di ottobre e novembre.

Mentre Mourinho dirigerà gli allenamenti cercando di trovare anche la giusta soluzione per ben ponderare tutte le forze, ai piani alti del centro sportivo continuerà il lavoro meno appariscente del gm capitolino.

Quest’ultimo, come emerso anche dalla notizia relativa ad Azmoun, è già con la testa al futuro e, in pieno rispetto delle finanze del club, pensa già a come migliorare la rosa a gennaio e ad apparecchiarla nel migliore dei modi per la prossima stagione, quando è atteso il salto di qualità definitivo.

Senza voli pindarici e ragionamenti troppo a lungo termine, l’ex Benfica sa bene che la costruzione di un gruppo vincente e di una società solida passa per tanti aspetti, a partire dalla coesione di tutte le parti costituenti il club. Non trascurabile, inoltre, l’umore dei giocatori, spesso legato al rapporto con il mister e alla propria situazione contrattuale.

Se dal primo punto di vista non ci sono dubbi che Mourinho sia riuscito a far ritrovare fiducia ed entusiasmo a numerosi elementi, restano ancora irrisolte diverse questioni relative ai rinnovi.

Calciomercato Roma, a che punto siamo per il rinnovo di Pellegrini?

Interessante, a questo punto, capire a che punto si trovi la Roma per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. I recenti trattamenti riservati a Totti e De Rossi dalla vecchia proprietà hanno fatto temere che anche al numero 7 potesse essere riservato un percorso simile.

Ciò avrebbe significato poter perdere una futura bandiera, oltre che ad un giocatore leader da un punto di vista tecnico e destinato ad essere centrale nell’ottica mourinhana. Da sottolineare che “Pelle” avrebbe potuto sfruttare una clausola di 30 milioni presente nel suo contratto fino allo scorso 30 giugno.

Scaduta la suddetta, a Trigoria non è stato ancora trovato un accordo per prolungare un accordo in scadenza fra dieci mesi. Pinto ha dato rassicurazioni a tutti, sottolineando la volontà universale di proseguire il matrimonio.

In particolare, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, questa settimana è previsto un meeting con il procuratore del trequartista di Cinecittà, Giampiero Pocetta. Con quest’ultimo si discuterà per arrivare ad una soluzione che sorrida alle numerose parti in causa.

Si potrebbe optare per un prolungamento contrattuale più breve, rispetto alla base quinquennale inizialmente prevista. Insomma, siamo ancora alla fase dei dialoghi ma il forte rispetto e il grande legame lascia intendere come tutto possa andare per il meglio.