Calciomercato Roma, doppia pista in Turchia | Trappola sulla fascia

Calciomercato Roma, per l’esterno sembrerebbe rimanere aperta la doppia pista in Turchia: ma lui attende la chiamata di Mourinho

Doppia pista in Turchia. O almeno così sembra. Anche se, in cuor suo, l’esterno spiega in una chiamata di Mourinho per poter rientrare nel gruppo giallorosso e, chissà, magari giocarsi qualche opportunità da qui alla fine della stagione. Davide Santon è uno di quegli elementi che nonostante sia stato messo praticamente fuori rosa all’inizio della stagione, nel corso delle trattative di mercato non ha trovato nessuna sistemazione. O almeno, non l’ha voluta trovare, visto che comunque, di offerte, ne sono arrivate anche per lui.

E, secondo quanto riportato da Il Romanista, la situazione dell’esterno difensivo è ancora aperta, visto che ci sarebbero almeno un paio di club turchi pronti a prenderlo: si parla infatti del Besiktas e Sivssapor che avrebbero iniziato dei colloqui per riuscire a prendere il difensore. Ma che avrebbe altre idee in testa.

Calciomercato Roma, Santon vuole il reintegro

Gira un pensiero nella mente dell’ex Inter che proprio con Mourinho ha esordito nel calcio che conta: quello di poter rientrare nei prossimi mesi dentro il gruppo giallorosso. Considerando, inoltre, che almeno a destra, con i soli Karsdorp e Reynolds, lo Special One non può dormire sonni tranquilli. Soprattutto perché, l’americano, non dimostra di essere pronto al calcio italiano e al quale serve tempo per potersi ambientare.

Un’opzione, comunque, che la Roma almeno per il momento non prende in considerazione. Le scelte sono state fatte e rimarranno tali. Con Santon che probabilmente continuerà a guardare i compagni giocare allenandosi da solo. Le cose, nei prossimi mesi, difficilmente possono cambiare anche sotto questo aspetto. E allora forse sarebbe opportuno accettare qualche proposta per poter mettere piede in campo e sentire, di nuovo, l’odore dell’erba. Ma di quella che conta, però.