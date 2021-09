Calciomercato Roma, ecco il “rinforzo” | Mourinho lo aspetta

Calciomercato Roma, i capitolini sono attesi da un importante tour de force dopo la sosta. Fondamentale per Mourinho poter contare su una rosa al completo.

Lo Special One ha subito specificato di volere una rosa che rappresentasse un vero e proprio ibrido di esperienza e gioventù, cattiveria e qualità, che possa pensare ogni volta di affrontare il match per vincere.

Queste prime quattro uscite stagionali hanno evidenziato come ci siano tutti i presupposti affinché Pellegrini e compagni possano far bene. Essi sono attesi però da ben 23 gare in poco più di 100 giorni, per affrontare le quali saranno necessari essenzialmente due fattori.

Innanzitutto dovrà essere bravo il portoghese a ben gestire tutte le risorse della rosa ma alla capacità dell’ex Tottenham dovrà aggiungersi anche una buona dose di fortuna che permetta lui di poter contare su uno scacchiere al completo. Dopo meno di un mese, la Roma ha già rischiato di perdere per infortunio due giocatori.

Sia Mancini che Vina hanno infatti accusato alcune problematiche con le rispettive Nazionali ma, dopo le preliminari preoccupazioni, le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. Intanto “Mou” si prepara ad accogliere nuovamente un giocatore fondamentale nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, riecco Smalling: come sta l’inglese?

Alla ripresa, la Roma ritroverà Chris Smalling, al terzo anno nella Capitale dopo una prima stagione affrontata da grande leader e una seconda contraddistinta da numerosi infortuni fisici.

Il numero 6 ha svolto tutta la preparazione con la squadra ma è stato costretto ai box a metà agosto dopo l’incontro amichevole con il Raja Casablanca, costatogli la terza lesione muscolare in circa 24 mesi passati all’ombra del Colosseo.

La speranza di tutti è che l’ex Manchester United possa ritrovare quella continuità vantata durante la prima parentesi giallorossa e coadiuvare un reparto che vanta altri importanti elementi, necessitanti però della leadership e della saggezza di chi, come lui, gioca a pallone ad alti livelli da più di 10 anni.

Può essere lui il vero e proprio rinforzo per Mourinho in vista dei prossimi impegni che catalizzeranno l’entrata nel vivo della prima stagione dell’era targata Special One.