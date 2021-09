Calciomercato Roma, ancora un rifiuto | Tiago Pinto con le mani legate

Calciomercato Roma, ancora un rifiuto: Pinto rimane con le mani legate. Il difensore continua il suo muro contro muto

Sono rimasti in tre, nella Roma, a essere praticamente fuori dalla rosa e che sembrano non avere nessuna intenzione di cambiare aria. La situazione ormai è definita per i vari Nzonzi, Fazio e Santon che, rimasti ancorati con le proprie idee, non hanno trovato una sistemazione in Europa al 31 agosto, giorno della chiusura del calciomercato. Sono rimaste però aperte delle alternative in Turchia e anche alcune esotiche. Soprattutto per quanto riguarda Fazio.

Il difensore però avrebbe nuovamente rifiutato. Secondo quando riferito infatti da Il Romanista, per il centrale argentino si sarebbe aperta una pista messicana. Ma è evidente, che dopo aver rifiutato il Cadice, città che ha dato i natali alla moglie, sia arrivata un’altra risposta, tutt’altro che positiva, a questa nuova ipotesi di mercato. Una situazione che blocca Pinto.

Calciomercato Roma, Fazio dice no al Messico

Sì, il general manager portoghese appare proprio con le mani legate. Fazio continua a rifiutare tutto quello che la società gli propone. E non si capisce nemmeno il motivo visto che non ha nessuna speranza di poter essere reintegrato in rosa. L’argentino ha preso la decisone di rimanere nella Capitale, di allenarsi da solo, e di percepire lo stipendio che i Friedkin, mensilmente, sono costretti a versare sul suo conto corrente. Una scelta di comodo appare quella di Fazio.

Ma intanto, volenti o nolenti, è così e si può fare davvero poco. Con ogni probabilità il centrale rimarrà fino al termine della stagione nella Capitale per continuare il suo programma di percorso “individuale” senza avere nemmeno la pressione della partita domenicale.