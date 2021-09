Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Spunta la cifra

A cavallo tra l’ottimo avvio di stagione e la ripresa post nazionali, le attenzioni in casa Roma si soffermano sul calciomercato estivo. Ecco l’ultima cifra rifiutata.

In questi giorni la Roma riprenderà ad allenarsi a Trigoria, ancora a ranghi ridotti. Sono tanti i giallorossi convocati dalle rispettive nazionali, e Mourinho già pensa alla prossima gara di campionato. Lo stadio Olimpico è pronto a riabbracciare i giallorossi domenica sera, contro il Sassuolo. Reduci da quattro vittorie consecutive e col morale alle stelle, in casa Roma c’è anche l’occasione per guardare alla finestra di calciomercato appena conclusa.

Una vera e propria rivoluzione quella portata avanti dal GM Tiago Pinto. Il portoghese è stato protagonista assoluto nella sessione estiva, con la Roma prima in Italia per investimenti. Rivoluzione che è rimasta incompiuta però, nel ruolo da dove tutto doveva cominciare. Parliamo della questione centrocampista, in tanti a Roma davano fatto l’affare Xhaka con l’Arsenal, ben prima del campionato europeo disputato. Solo il primo di una lunga lista di nomi accostati alla Roma, uno in particolare dalla Bundesliga.

Muro dalla Bundesliga, ecco l’offerta rifiutata

Un altro protagonista di Euro2020, in questo caso con la maglia dell’Austria. Parliamo di Florian Grillitsch, fisico centrocampista classe ’95, in forza ai tedeschi dell’Hoffenheim. A riportare la notizia è Kicker, la rivista sportiva ha infatti rivelato l’ultima offerta rifiutata dai tedeschi. Offerta effettuata però da un avversario diretto della Roma, parliamo del Milan. I rossoneri avevano provato a strappare il centrocampista per una cifra vicino agli 8 milioni di euro. Cifra rispedita al mittente però, nonostante al momento il centrocampista sia rimasto in scadenza. Potrebbe liberarsi gratis nella finestra di mercato, ad oggi. E le attenzioni della Serie A, comprese quelle della Roma, potrebbero concretizzarsi in maniera definitiva.