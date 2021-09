Calciomercato Roma, annuncio e conferma | “Lo hanno cercato”

Il calciomercato è chiuso da giorni ma le trattative sfumate sono ancora protagoniste. Ecco l’annuncio riguardo un calciatore a lungo corteggiato.

Quello che si è chiuso il 31 agosto è stato un calciomercato pazzesco in casa Roma. Il tandem portoghese Mourinho- Tiago Pinto ha rivoluzionato la squadra giallorossa, dalla porta al terminale offensivo. Unica zona di campo che non ha visto alcuna modifica è quella nevralgica, a centrocampo nessun innesto finora. Ma trattative ce ne sono state a bizzeffe, anche in Serie A, come è stato confermato nelle scorse ore.

Una trattativa, come anticipato da Asromalive, che si era infiammata negli ultimi giorni di mercato. Gli occhi di tante squadre si erano posati su questo centrocampista, non solo in Italia. Oggi è arrivata la conferma definitiva, dopo le parole del Direttore Sportivo del Cagliari non ci sono più dubbi. La Roma ha provato a strapparlo alla concorrenza fino alle ultime battute di mercato.

Annuncio e conferma da Cagliari: “La Roma lo ha cercato”

L’oggetto del desiderio è il centrocampista Nahitan Nandez, uruguaiano classe ’95, dal 2009 in forza al Cagliari. A lungo oggetto di voci di mercato che vedevano la Roma prepotentemente su di lui. Voci che oggi trovano un’importante conferma, dopo che il ds degli isolani ha fatto quest’annuncio. Ecco quanto rivelato da Stefano Capozucca in un’intervista a l’Unione Sarda: “Ha avuto delle richieste, l’ultima offensiva del Napoli con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste offerte non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore. Giocatore nervoso? Va compreso, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto abboccamenti Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via.” Una serrata concorrenza dunque, che ha visto al termine del mercato il giocatore rimanere in terra isolana. Non sono state soddisfatte infatti le richieste del Cagliari, se ne riparlerà a gennaio? Tutti gli indizi puntano verso un futuro addio alla maglia rossoblù, ma alla fine chi riuscirà ad accaparrarsi il regista uruguaiano?