Roma, l’importanza del terzo attaccante | La forza di Mourinho

I giallorossi dovranno affrontare tre competizioni in questa stagione. Però la decisione nel calciomercato porterà un’arma in più.

Quante volte in questi anni a Roma si è sentito dire che il club giallorosso non poteva avere più di due attaccanti? Molte, ma in questa stagione il tecnico José Mourinho potrà contare su tre centravanti, che all’occorrenza in due potranno giocare anche insieme. Un vero e proprio lusso considerando che negli ultimi anni il punto centrale era Edin Dzeko, nonostante l’ex numero 9 è stato spesso vicino all’addio, tra Chelsea, Juventus e Inter, dove alla fine è poi andato.

Il bosniaco nel corso di queste stagioni è stato accompagnato da moltri altri attaccanti, Patrick Schick, Nikola Kalinic (l’arrivo di quest’ultimo era riferito all’uscita del ceco al Lipsia), Gregoire Defrel, Umar Sadiq, Victor Ibardo e Francesco Totti. Quasi sempre due soli attaccanti centrali di ruolo in rosa, più alcuni giovani o esterni offensivi adattati.

LEGGI ANCHE: Roma, riscatto dopo il flop | Si rilancia in Nazionale

LEGGI ANCHE: Roma – Sassuolo, l’Olimpico c’è | Possibile sold out

Roma, il punto di forza di Jose Mourinho

In questo caso la Roma avrà Tammy Abraham, Eldor Shomurodov e Borja Mayoral. A proposito di quest’ultimo, proprio negli ultimi giorni di calciomercato lo spagnolo sembrava che volesse andare via, ma è stato letteralmente bloccato (anche pubblicamente) dallo Special One, che aveva espressamente detto e affermato che la Roma aveva bisogno di tre attaccanti centrali. Così è stato e così sarà, anche se in questo inizio di stagione non c’è stato molto spazio per lo spagnolo, il quale dovrà poi essere riscattato per 20 milioni di euro dal Real Madrid nell’estate prossima, qualora la Roma volesse. Insomma anche Mayoral vuole il suo spazio, e chissà che questo non possa avvenire già da domenica sera contro il Sassuolo. La società giallorossa in questa stagione fatta di tre competizioni, arriverà ad un momento in cui ci saranno partite dove serviranno due attaccanti dal primo minuto.