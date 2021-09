Roma, Friedkin vola a Ginevra | Esordio per il club

Dopo le polemiche legate alla super lega torna oggi a riunirsi l’assemblea generale dell’Eca.

Nei mesi scorsi la vicenda relativa al tentativo di fondazione di una Super Lega europea ha scosso il calcio internazionale. L’ambizione di dodici club di creare un campionato di elites ha causato pesanti contestazioni e proteste che hanno costretto i presidenti delle squadre coinvolte a fare retromarcia. Nel frattempo anche dalle Istituzioni calcistiche come l’Uefa e l’Eca, l’Associazione dei club europei, erano arrivate parole pesanti nei confronti dei 12 club pronti alla secessione. L’organizzazione torna oggi a riunirsi sotto la guida del nuovo presidente Nasser Ghanim Al–Khelaïfi. In precedenza a guidare l’Eca era stato il numero uno della Juventus Andrea Agnelli.

Il proprietario del Psg è stato infatti indicato come nuovo rappresentante dell’associazione che nella giornata di oggi si riunisce a Ginevra.

Roma, Dan Friedkin presente all’assemblea Eca | Prima volta per il club

La presenza di Dan Friedkin a Ginevra rappresenta quindi la prima partecipazione della Roma a una delle assemblee generali dell’Eca. Il presidente della Roma è arrivato nella città svizzera insieme al Chief Operating Officer Francesco Calvo. Dell’associazione fanno parte tutti i più importanti club europei ad eccezione di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Queste tre squadre non sono state ancora riammesse dopo i fatti legati al tentativo di fondare la Super Lega. Tra gli altri presente anche il Presidente dell’Uefa Ceferin che terrà un intervento. Le dichiarazioni del numero uno della Fifa Infantino avverranno invece in video collegamento. Un “battesimo” importante per la Roma e per Dan Friedkin. E una dimostrazione in più delle intenzioni importanti che guidano la proprietà statunitense del club. L’obiettivo è far rientrare stabilmente la squadra giallorossa tra i top club europei.