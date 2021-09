Roma, caos in Guinea | Diawara ancora bloccato: le ultime

Roma, caos in Guinea: Diawara è ancora bloccato. Ecco le ultime notizie che arrivano sulla situazione del centrocampista giallorosso

Il caos in Guinea che ha fatto rinviare la partita di ieri sera tra non si è ancora placato. E tra questi c’è anche Amadou Diawara tra i calciatori bloccati dopo il colpo di stato che ha rovesciato il governo e dato così il potere alle forze militari. Il centrocampista giallorosso assieme ai compagni di nazionale, è ancora isolato in un hotel. E la situazione sembrerebbe essere più delicata del previsto.

Le ultime notizie sono riportate da Sport Mediaset, che sottolinea come, ancora, i calciatori sono chiusi all’interno delle proprie stanze affinché la situazioni si sblocchi. La Roma sarebbe in continuo contatto con il proprio tesserato e monitora, ora dopo ora, la situazione. Tutti sono in attesa che la situazioni si sblocchi per prendere un aereo che li possa riportare nei propri club, anche perché, la partita, almeno per il momento, non si farà. Sembra infatti essere tramontata l’idea di un possibile cambio di campo per non rischiare di mettere in pericolo il calendario.

Roma, Diawara ancora bloccato

Il centrocampista giallorosso, così come i compagni quindi, è ancora bloccato dentro il proprio hotel. A differenza della nazionale marocchina che è riuscita a imbarcarsi su un volo e lasciare nella notte la Guinea. La conferma è arrivata in questo caso anche dalla federcalcio marocchina.

Si spera che tutti si possa risolvere per il meglio già nelle prossime ore. La sensazione è che entro la giornata di oggi, il tutto, possa prendere una situazione lineare per permettere ai calciatori di lasciare la nazione e ritornare ai club.