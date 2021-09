Roma, situazione infortuni | L’annuncio di Tabarez

Roma, queste le ultime notizie relative alla situazione infortuni in casa giallorossa. Le notizie giunte dal Sudamerica sembrano incoraggianti.

Nelle scorse ore nella Capitale aleggiava un malcontento, misto a preoccupazione, in seguito alle notizie giunte dall’Uruguay. Venerdì 3 settembre, infatti, Matias Vina ha riportato un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco prima del previsto, in occasione della sfida con il Perù.

Il timore che potesse trattarsi di qualcosa di serio è stato sin dal primo momento concreto, soprattutto considerando le non poche indiscrezioni giunte direttamente dal Paese del terzino sinistro. Acquistato dal Palmeiras per sostituire Spinazzola e arrivato dopo un non facile iter burocratico, Matias si è distinto subito per un buon impatto sul nostro campionato.

Oltre alla paura, i tifosi della Roma hanno subito percepito il sapore di una situazione parodistica, a detta degli stessi “tipicamente romanista”, ossia contraddistinta dalla solita sfortuna beffarda che non poche volte si è abbattuta sulla Capitale. Basti pensare al lungo stop al quale fu costretto un anno fa Nicolò Zaniolo, rimediato in occasione di quello che sarebbe dovuto essere un vero e proprio trionfo sportivo, la convocazione in Nazionale dopo il primo trauma al ginocchio.

Roma, Oscar Tabarez rassicura tutti su Vina: “Sta bene”

Non appena appresa la notizia relativa alla questione Vina, subito si è sottolineato come l’esterno rischiasse un lungo stop per la prima volta in carriera, contraddistinta fino a quel momento dal un’importante statistica. L’ex Palmeiras non aveva mai infatti rimediato infortuni seri che lo costringessero ai box per diverso tempo.

Per la gioia dei capitolini, però, lo stop con il Perù non dovrebbe rappresentare l’eccezione alla regola, come confermato dallo stesso tecnico de “La Celeste“. Oscar Tabarez ha infatti così parlato dopo la gara con la Bolivia, vinta ieri per 4 a 2.

“Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo della partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che stava assolutamente bene. È stata una mia decisione di non farlo giocare oggi. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita“.