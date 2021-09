Novità importanti arrivano dal ritiro della Nazionale, che mercoledì dovrà affrontare la Lituania per la terza partita di qualificazioni ai mondiali 2022.

Dopo le prime due partite da campioni d’Europa la Nazionale italiana si appresta ad affrontare la sfida di mercoledì 8 settembre contro la Lituania. Le prime due uscite dopo la vittoria di questa estate non sono andate come ci si aspettava. I pareggi contro Bulgaria e Svizzera potrebbero aver complicato il cammino della squadra di Roberto Mancini verso i mondiali del prossimo inverno in Qatar. Nulla è compromesso ma ora non ci sono più margini di errore. Anche per questo, complici le due deludenti uscite degli ultimi giorni, in casa Italia ci si potrebbero aspettare alcune significative novità di formazione. Una possibilità che potrebbe riguardare diversi calciatori della Roma.

Nella serata di ieri ad esempio è tornato a scendere in campo con la maglia azzurra anche Nicolò Zaniolo. Per il centrocampista giallorosso poco più di mezz’ora in campo.

Roma, Pellegrini lascia il ritiro della Nazionale | Le sue condizioni

Anche il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini sembrava essere indiziato per una maglia da titolare nella sfida di mercoledì. Ma il numero 7 giallorosso dovrà rinviare il ritorno in azzurro: è di poco fa infatti la notizia che il centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale per un piccolo problema di natura fisica. Anche Pellegrini dunque segue il compagno di squadra Gianluca Mancini, a sua volta rientrato in anticipo per un infortunio. Ora l’attenzione a Trigoria è tutta concentrata sul capitano. Si attende di capire l’entità del problema accusato dal giocatore per poterne valutare i tempi di recupero. La Roma è attesa dalla delicata sfida di campionato contro il Sassuolo e José Mourinho dovrà probabilmente rinunciare ad alcuni titolari in difesa. L’eventuale forfait del capitano sarebbe un’ulteriore grana per il tecnico portoghese.