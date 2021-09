Roma, riscatto dopo il flop | Si rilancia in Nazionale

Dopo un avvio di stagione complicato arriva il momento del riscatto per un giocatore fortemente criticato nei giorni scorsi.

La sosta per le Nazionali rischia di rivelarsi un problema per la Roma. Ai problemi fisici di Gianluca Mancini e Matias Vina si è aggiunto oggi anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un piccolo infortunio. Notizie che certamente non possono far piacere a José Mourinho. L’allenatore giallorosso è già concentrato sulla sfida contro il Sassuolo e spera di poter recuperare quanti più effettivi possibile in vista di una partita che si preannuncia ostica. D’altra parte lo Special One ha tutta l’intenzione di proseguire la striscia vincente con cui la Roma ha aperto la stagione.

Dalle sfide delle Nazionali non arrivano però soltanto cattive notizie. Il turno di partite disputate ieri è stata infatti l’occasione per un importante riscatto per un calciatore giallorosso finito nel mirino delle critiche dopo le recenti prestazioni negative.

Roma, Kumulla reagisce alle critiche | Riscatto in Nazionale

Dopo la partita persa dall’Albania contro la Polonia Marash Kumbulla era diventato il principale obiettivo delle critiche di tifosi e media. Il centrale giallorosso era infatti stato protagonista di una prestazione non all’altezza contro un centravanti di livello mondiale come Robert Lewandowski. L’ex giocatore del Verona ha però reagito immediatamente al momento difficile sfoderando una prestazione importante nella partita che ha visto ieri sera la Nazionale albanese battere l’Ungheria. Kumbulla ha ripagato la fiducia del commissario tecnico che lo ha schierato titolare lasciandolo in campo per tutti i 90 minuti. Al termine della sfida il difensore della Roma ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Vittoria fondamentale per continuare a credere nel nostro sogno! Grazie per il vostro sostegno” ha scritto il difensore.