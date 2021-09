Roma, gol e “assist” per Mourinho | Il rendimento dei nazionali

Domenica sera la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico. Mourinho lavora a Trigoria e segue i tanti nazionali impegnati in giro per il mondo.

La Roma ha iniziato la stagione col piede sull’acceleratore, quattro vittorie consecutive per gli uomini guidati da Josè Mourinho. In attesa di ritrovare l’abbraccio dell’Olimpico, domenica sera contro il Sassuolo, sono tanti gli effetti della cura Mou. Di sicuro anche il rilancio individuale dei calciatori, in ottica nazionali. Tanti i giocatori giallorossi convocati dalle rispettive rappresentazioni, nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Qualche grattacapo per il tecnico portoghese, che ha visto due titolari infortunarsi, ma anche notizie positive da registrare.

Report nazionali, esordi, gol ed “assist” per Mou

Partiamo dalla prestazione più esaltante nella giornata di ieri. Eldor Shomurodov ha trovato la rete con la maglia della nazionale uzbeka, inutile nella sconfitta per 2-1 contro la Svezia. L’attaccante a fine partita ha voluto dedicare un pensiero per Mou: “Io e Abraham: si può fare. Penso che il tecnico ci proverà più avanti”. E ancora: “Ci saranno tante partite e tutti avranno la loro occasione”. Un vero e proprio assist tattico per il tecnico portoghese, di sicuro piacevolmente impressionato dal suo impatto con i colori giallorossi. Un’altra grande notizia, stavolta dalla Polonia: Nicola Zalewski, classe 2002 ha esordito con la maglia della propria nazionale contro il San Marino nella rotonda vittoria per 6-1. Un traguardo importantissimo per il 19enne, ex trascinatore della Primavera giallorossa. Buone notizie anche per Marash Kumbulla, il centrale albanese è stato in campo per tutta la partita, ed è arrivata la vittoria contro l’Ungheria. Non sorride invece Henrikh Mkhitaryan, sconfitto per 6-0 dalla Germania con la sua Armenia.