Roma – Sassuolo, l’Olimpico c’è | Possibile sold out

Ancora una volta l’Olimpico risponde presente e si prepara a sostenere la Roma in vista delle prossime uscite.

Dopo due settimane di attesa dovuta alla sosta per le Nazionali cresce la voglia di Roma. La squadra di José Mourinho sarà impegnata domenica sera all’Olimpico contro il Sassuolo. Una partita cui l’allenatore portoghese guarda con un pizzico di apprensione: diversi calciatori hanno infatti accusato problemi fisici durante le sfide con le rispettive nazionali. E così lo Special One si trova a dover fare la sua prima vera rivoluzione in giallorosso. Nelle prime quattro uscite ufficiali l’allenatore aveva dimostrato di avere già costruito una base di titolari attorno alla quale lavorare. Domenica invece Mourinho si troverà probabilmente a dover fare i conti con diverse assenze che lo costringeranno a modificare la squadra.

Una circostanza che però non pare spaventare i tifosi giallorossi che stanno facendo sentire tutto il loro affetto alla squadra. E anche per la sfida contro il Sassuolo la partecipazione del pubblico sarà probabilmente molto importante.

LEGGI ANCHE: Roma, Friedkin vola a Ginevra | Esordio per il club

LEGGI ANCHE: Roma, nuovo guaio in Nazionale | Lascia il ritiro

Roma – Sassuolo, l’Olimpico c’è | Tanti i biglietti già venduti

Ancora una volta l’Olimpico risponde presente. Sono infatti già più di 23 mila i tagliandi venduti per la ripresa del Campionato di Serie A. Una cifra che si avvicina molto al limite massimo di capienza che a causa delle restrizioni anti-Covid l’Olimpico deve rispettare. E visto che al match contro gli emiliani mancano ancora 6 giorni l’obiettivo di centrare il tutto esaurito pare essere alla portata. Una dimostrazione in più di quanto nonostante le limitazioni il pubblico giallorosso ha tanta voglia di tifare per la propria squadra, dopo un anno e mezzo di stop forzato. Lo dimostrano anche i numeri relativi alla vendita di biglietti in vista della sfida di Conference League contro il Cska Sofia: come spiega Il Romanista a undici giorni dalla partita sono già stati acquistati quasi 12 mila tagliandi.