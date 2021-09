Calciomercato Roma, Mourinho tagliato fuori | Va via con lo scambio

Calciomercato Roma, il profilo seguito negli ultimi mesi a Trigoria potrebbe approdare a una diretta concorrente.

In questi mesi abbiamo avuto modo di assistere all’operato di un Tiago Pinto fortemente volenteroso di accontentare le esigenze di mister Mourinho e consegnargli una rosa che ne rispettasse la visione.

Pur avendo chiuso numerosi affari importanti, sia in entrata che in uscita, il general manager non è però riuscito ad accontentare il connazionale con l’ingaggio del tanto attesa centrocampista, il cui approdo è sfumato sia per la resistenza manifestata dagli ormai noti esuberi a lasciare la Capitale sia per i tanti imprevisti incontrati durante l’estate.

In autunno l’ex Benfica continuerà a lavorare e a monitorare plurimi profili, con la finalità di provare a regalare allo Special One un colpo per gennaio.

Calciomercato Roma, futuro Douglas Luiz: può andare alla Juventus

L’ultimo mese di mercato è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerosi nomi, volti a prendere il posto di Xhaka, finito in pole alla wish list del binomio portoghese. Sfumato l’elvetico, tra i tanti, è apparso anche quello di Douglas Luiz.

Centrocampista centrale dell’Aston Villa, era uno dei più graditi a Mourinho che potrebbe a breve assistere al suo approdo nel nostro campionato. Il numero 6 potrebbe però non sbarcare all’ombra del Colosseo, essendo finito nel mirino della Juventus.

Allegri e Agnelli starebbero infatti valutando il suo profilo per acuire le risorse di un centrocampo apparso in grande difficoltà nelle ultime due stagioni. Nella trattativa potrebbe essere coinvolto il giovane Weston McKennie, tra i più propositivi della parentesi Pirlo ma poco apprezzato al momento dal toscano ex Milan, quanto meno secondo le impressioni di questo avvio di stagione.

A riportarlo è Calciomercatoweb.it.