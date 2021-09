La sessione estiva si è conclusa da solo una settimana, ma il calciomercato non si ferma mai. E soprattutto per una società come la Roma è indispensabile restare con gli occhi aperti e programmare il futuro giorno dopo giorno. Lo sa benissimo Tiago Pinto che in questi giorni sta cercando di piazzare almeno uno dei tre esuberi ancora rimasti nella capitale (Nzonzi, Santon e Fazio). Poi si passerà ai rinnovi, ai rinforzi per gennaio e ai colpi a zero per la prossima estate: ecco il piano di Tiago Pinto.

