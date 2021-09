Calciomercato Roma, non solo esuberi | Sì alla cessione last minute

Calciomercato Roma, non solo i nomi risaputi dei tre esuberi: la società dice sì a un’altra cessione last minute in Turchia.

Colpo di scena improvviso per il calciomercato della Roma. In questi giorni, come risaputo, il general manager giallorosso Tiago Pinto sta provando a cedere i tre esuberi che non hanno accettato altre destinazioni nel mese di agosto. I nomi sono quelli di Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi.

Il difensore argentino continua a dire no a tutte le offerte, per Santon si erano fatte avanti altre due squadre turche ma il suo desiderio è quello di restare e convincere Mourinho a tornare in rosa, visto che sulla fascia destra la coperta è corta con Bryan Reynolds che non convince del tutto in sostituzione di Rick Karsdorp.

Per Steven Nzonzi c’è invece ancora qualche speranza che alla fine ceda alla proposta di Laurent Blanc e del club qatariota dell’Al Rayyan.

Oltre ai tre esuberi c’è però un altro calciatore, stavolta in rosa, che potrebbe lasciare i giallorossi. Si tratta di Amadou Diawara, attualmente in nazionale e bloccato in Guinea a causa di un colpo di stato.

Calciomercato Roma, il Galatasaray fa sul serio per Diawara

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Galatasaray starebbe spingendo in queste ore per portare in Turchia Amadou Diawara. In Turchia le trattative sono infatti ancora aperte, ma il tempo stringe perché la scadenza è fissata a giorno 8 settembre.

La Roma avrebbe dato il via libera per la cessione pur non avendo ingaggiato negli ultimi giorni di calciomercato il centrocampista richiesto da José Mourinho. Il calciatore si sta confrontando a distanza con la società per capire gli sviluppi possibili dell’operazione e nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche novità clamorosa.