Roma, ennesimo stop in nazionale | Ansia Mourinho

Nuova tegola infortuni in casa Roma, brutte notizie dalla rifinitura dell’Italia. Un nuovo infortunio per il talento giallorosso, che si è fermato a scopo precauzionale.

Una vera e propria maledizione la sosta nazionali in casa Roma. Nuova tegola per i giallorossi, che hanno già registrato diversi stop tra i titolari. Nella giornata di ieri Lorenzo Pellegrini aveva lasciato il ritiro azzurro, nelle scorse ore un nuovo guaio in vista per il tecnico portoghese.

L’annuncio che fa tremare Trigoria è arrivato direttamente da Coverciano, dove Roberto Mancini prepara la sfida di domani alla Lituania. Proprio durante l’allenamento della vigilia l’ennesimo infortunio per un calciatore giallorosso, e sale l’ansia di Mourinho. Cattive notizie dall’Italia, dove si da per certo un suo forfait nella gara di domani.

Ennesimo infortunio in nazionale, ansia Mou

A far suonare il campanello d’allarme in casa Roma è stato l’inviato di Rai Sport, Alessandro Antinelli che ha così twittato: “Nel corso della rifinitura di #Zaniolo si è affacciato sul campo di Reggio Emilia con scarpe da ginnastica, ha subito una forte contusione alla coscia. Domani non ci sarà a scopo precauzionale.”

A circa un anno dall’infortunio tremendo che colpi Zaniolo, un nuovo stop in nazionale. Una vera e propria beffa questa sosta per gli uomini di Mou. Tutte le speranze in casa giallorosse sono legate al fatto ce si possa trattare di una botta o poco più. Di sicuro l’ansia di Mourinho continua a crescere, la Roma è attesa da un tour de force intenso, a partire da domenica sera.