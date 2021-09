Roma, annuncio UFFICIALE Uefa | C’è il via libera

Roma, è da poco arrivata un’importante conferma anticipata nelle scorse ore dall’istituzione europea rappresentante e tutelante i tifosi del nostro continente.

Ci eravamo quasi tutti, purtroppo, abituati a quell’innaturale ed assordante silenzio ossimorico che ha contraddistinto le sfide calcistiche degli ultimi due anni. Un tentativo di ripresa era arrivato lo scorso settembre, quando, in quasi piena pandemia, si cercò di garantire l’accesso ad un’infima parte di tifosi da accogliere in tribuna.

Tante cose sono cambiate in questi dodici mesi, grazie all’introduzione di un’ arma importante e fondamentale come il vaccino che, tra le tante cose, ha permesso una ripresa quasi universale anche nel settore calcistico. Dopo gli Europei di quest’estate, tutte le competizioni nazionali e internazionali sono state aperte al pubblico, con restrizioni variabili di Paese in Paese.

Anche la Roma ha potuto, dunque, finalmente riassaporare il calore di quei tifosi che tanto erano mancati e che, forse, tanto avrebbero potuto dare nei non pochi momenti di difficoltà vissuti la passata stagione. Dopo le prime quattro gare disputate da Pellegrini e compagni, le indiscrezioni giunte dai botteghini lasciano trapelare come anche per le prossime sfide sia previsto un importante afflusso allo Stadio Olimpico.

Roma, la conferma della Uefa sull’apertura del settore ospiti negli stadi europei

A quasi due anni dall’ultima sfida disputata dalla Roma fuori casa, quando Kluivert e colleghi riuscirono a imporsi sul Cagliari, i giallorossi hanno finalmente potuto festeggiare con il settore ospiti l’ultima domenica di agosto. Mentre era già stata presa una decisione per le gare di Serie A, è oggi arrivata una sentenza anche per i match europei.

Come anticipato dalla Football Supporters Europe, i tifosi potranno ora viaggiare anche per l’Europa e seguire i propri colori in giro per il continente. Di seguito l’annuncio.

“Fse può confermare che i tifosi in trasferta potranno assistere alle partite delle competizioni europee per club dalla prossima settimana. Potrebbero ancora essere applicate restrizioni locali ed essere necessari requisiti per i viaggi. Considerando i diversi regolamenti applicati dai membri nei territori dei membri Uefa è stato deciso di non applicare più il Mhhrrs ma di lasciare ogni decisione riguardante gli spettatori alle autorità competenti di riferimento. La sezione rilevante riguardo l’ammissione degli spettatore nel protocollo Uefa Return to Play è modificata di comune accordo”.