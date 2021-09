Roma Under 18, colpo dall’Empoli: annuncio UFFICIALE

Roma Under 18, ufficializzato un nuovo acquisto, proveniente dall’Empoli: ecco l’annuncio del club giallorosso.

Il lavoro di scouting in questi anni ha fornito un contributo sempre più importante alla Roma, che ha da tempo avviato un progetto volto a fare dei giovani uno dei punti di riferimento di indiscutibile valore della nuova gestione. E come non definire colpo di prospettiva quello appena ufficializzato dal club capitolino con una nota apparsa sul proprio sito, dalla quale si evince che la Roma ha praticamente chiuso la trattativa relativa all’acquisto di Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe ‘2004, che andrà a rimpolpare la linea arretrata a disposizione di Giuseppe Scurto.

Calciomercato Roma, UFFICIALE Keramitsis: l’annuncio

Il titanico difensore proveniente dall’Empoli, alto più di 1.90, è stato uno dei fautori della vittoria del titolo Primavera da parte della compagine toscana, dove aveva dimostrato la sua stoffa anche nell’Under 17. Per Keramitsis, dunque, si apre un nuovo capitolo della sua esperienza calcistica, e in casa Roma si è certi che il difensore possa ripagare le attese, mettendo in mostra, e migliorando, quelle qualità che hanno spinto il club giallorosso ad avallarne l’acquisto.