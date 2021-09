Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE | Svolta per l’addio

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale fuga ogni tipo di dubbio; la fumata bianca è arrivata da pochi istanti.

Quantunque la sessione estiva sia ormai terminata da più di una settimana, gli addetti ai lavori sono ancora all’opera, per provare a perfezionare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. In quest’ottica, si registrano ancora movimenti, sia in entrata che in uscita. Ne sa qualcosa la Roma che, dopo aver recitato un ruolo da autentica protagonista in sede di contrattazioni, aspetta ora di capire quale sarà il futuro di alcuni suoi esuberi. Tralasciando per il momento la questione Nzonzi, focalizziamo la nostra attenzione sulla vicenda Diawara, con il guineano che nelle ultime ore era stato accostato con una certa insistenza al Galatasaray: trattativa che, però, non si concretizzerà, dopo l’annuncio ufficiale diramato da poco.

Calciomercato Roma, il Galatasaray ufficializza Assunção: niente Diawara

Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. pic.twitter.com/pjDb7UzBGa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2021

Come evidenziato dallo stesso club turco con una nota apparsa sui propri profili social, il “Gala” ha trovato un accordo per l’acquisto di Gustavo Assunção, per il quale è stata raggiunta un’intesa con il Famelicao sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mediano brasiliano classe ‘2000 andrà dunque a ricoprire quella casella che Pinto si auspicava fosse destinata a Diawara, il cui futuro non sarà dunque al Galatasaray. Resta da capire se si potranno aprire altri spiragli per un addio dell’ex Bologna nel corso dei prossimi giorni.