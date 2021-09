Calciomercato Roma, c’è anche il Tottenham | Quanta concorrenza

Tiago Pinto subito al lavoro per rinforzare ancora di più la Roma nelle prossime sessioni di calciomercato.

Nonostante la sessione di calciomercato si è chiusa da soli 8 giorni la Roma continua a pensare a pianificare le stagioni future. I giallorossi hanno speso molti soldi tra luglio ed agosto, ma hanno anche affidato la panchina ad uno dei tecnici più titolati al mondo che domenica festeggierà la partita numero 1000 da allenatore. Insomma non c’è tempo per riposare per Tiago Pinto che sta pensando alle prossime sessioni. Probabilmente a gennaio al club capitolino servirà un centrocampista e tutto potrebbe dipendere dal futuro di Amadou Diawara, il quale si riavvicina al Galatasaray. Era il primo obiettivo di José Mourinho, ma alla fine non è arrivato il rinforzo nel reparto centrale del campo.

Calciomercato Roma, c’è anche il Tottenham

In attacco, invece, bisognerà capire quale sarà il futuro di Borja Mayoral. Lo spagnolo dovrà essere riscattato per 20 milioni di euro dal Real Madrid, qualora la Roma lo volesse, essendo un diritto e non un obbligo, ma tutto dipenderà anche dal rendimento in stagione del classe ’97. In queste settimane per il futuro dei giallorossi si era parlato di Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Per l’attaccante iraniano, però, oltre a Lione, Bayer Leverkusen e Roma si è aggiunto anche il Tottenham, secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘. Lo stesso calciatore avrebbe confermato l’interesse degli Spurs, che potrebbe concretizzarsi presto.