Calciomercato Roma, affare Diawara | C’è la risposta al Galatasaray

Calciomercato Roma, affare Diawara: arriva la risposta definitiva del centrocampista al Galatasaray. Le ultime notizie

Arriva la risposta definitiva del centrocampista giallorosso al Galatasaray, la società turca che aveva messo gli occhi su Diawara. Un’affare che non si farà. Secondo quanto riportato proprio in questi minuti da formaroma.info, il guineano, così come anche la società capitolina, non sarebbero convinti della conclusione dell’operazione. E allora non ci sarà bisogno di aspettare la chiusura del calciomercato in Turchia: rimane in giallorosso convinto di potersi giocare le sue possibilità alle dipendenze di Mourinho.

Nulla da fare quindi nemmeno questa volta. Ma non è una “sconfitta” di Pinto: il general manager portoghese aveva altre idee per smaltire la rosa, e non certamente quella di mandare via Diawara. Uno come lui, che sicuramente a livello fisico è un elemento differente da Villar, potrebbe servire nel corso della stagione. Mourinho potrebbe anche decidere di mandarlo in campo in qualche spezzone di partita oppure in quelle dove c’è bisogno di far rifiatare i titolare. E siccome dal mercato quell’atteso centrocampista richiesto e cercato non è arrivato, allora meglio tenerlo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è il nome per gennaio | Pinto attende il via libera

Calciomercato Roma, Diawara rimane

Atterrerà a Roma nelle prossime ore e rimarrà in città quindi Diawara. Dopo essere salito su un aereo che fa scalo a Parigi – dopo il colpo di stato che ha fatto anche saltare la gara contro il Marocco – e che dovrebbe arrivare a Roma oggi. La paura quindi è passato e adesso è il momento di mettersi sotto, mentalmente, per riabbracciare la maglia giallorossa e sentirla di nuovo come una seconda pelle.

L’ex Napoli ha buone qualità che può mettere a disposizione dello Special One. E i molteplici impegni che ci saranno, anche ravvicinati, non permettono di perdere dei pezzi.