Calciomercato Roma, il calciatore ceduto in prestito si è infortunato, e starà fermo ai box per almeno due mesi.

Tra le tante operazioni in uscita sapientemente orchestrate dal gm Tiago Pinto, impossibile non menzionare quella legata al trasferimento di Ruben Providence al Club Brugge KV, ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Tuttavia, l’avventura dell’esterno franco-haitiano nel campionato belga non è cominciato nel migliore dei modi; il fastidio alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo nelle prime gare stagionali ha reso necessaria un’operazione.

Get well soon, Ruben! 🤕 pic.twitter.com/7TzRF0ituj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 8, 2021

E proprio il profilo social del club ha reso nota la buona riuscita dell’operazione, con un’immagine che ritrae il calciatore dopo l’intervento subito. Secondo quanto riportato da hln.be, Providence starà fermo ai box per almeno due mesi, dopo essere stato vittima dell’infortunio in allenamento. Staremo a vedere se questi mesi di inattività alla fine potranno incidere sull’eventuale riscatto a fine stagione, anche se la compagine belga ripone grande fiducia in Providence, al quale vuole concedere la chance di giocare con continuità. Sta di fatto, però, che a gennaio il Bruges si rinforzerà con l’acquisto di Tajon Buchanan, giovane ala canadese ventiduenne.