Dalle Nazionali notizie importanti su due centrocampisti della Roma: il calciomercato non è ancora finito.

La Roma non vede l’ora di archiviare la sosta per le Nazionali. La pausa per le partite di qualificazione ai mondiali ha riconsegnato a José Mourinho una squadra incerottata. Ai problemi fisici che nei giorni scorsi hanno riguardato Matias Vina, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini si è aggiunta ieri un’altra novità poco piacevole. Nicolò Zaniolo ha subito un colpo che lo esclude dalla prossima sfida della Nazionale contro la Lituania. Niente di grave per fortuna, ma comunque un altro elemento di preoccupazione dalle parti di Trigoria. E sempre sul fronte Nazionali quella di ieri è stata una giornata ricca di notizie anche a proposito di Amadou Diawara. Il centrocampista dovrebbe fare rientro a Roma in giornata dopo che un colpo di Stato in Guinea lo aveva bloccato nel proprio Paese d’origine.

Ma sul centrocampista giallorosso le notizie riguardano anche una clamorosa pista di mercato che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Diawara, il Galatasaray insiste | Le ultime

Diawara è infatti l’obiettivo dichiarato del Galatasaray che intende rinforzare il proprio centrocampo con il suo acquisto. Un’operazione ancora possibile visto che il mercato in entrata per il campionato turco chiuderà questa sera. Tiago Pinto sarebbe felice di cedere il giocatore il cui addio non era stato possibile durante le scorse settimane. Secondo Leggo la valutazione che ne fa la Roma è di circa 10 milioni ma il General Manager sarebbe disposto a prendere in considerazione un prestito oneroso da un paio di milioni con diritto di riscatto in favore del club turco. La Gazzetta dello Sport spiega che ancora una volta a frenare l’affare sarebbero le resistenze di Diawara. Il centrocampista a Roma guadagna 2,5 milioni e non sembra particolarmente attratto dalla possibilità di trasferirsi in Turchia. Il pressing del Galatasaray però è forte: ancora poche ore per cercare di chiudere un’operazione last minute che se dovesse andare in porto permetterebbe a Pinto di tuffarsi a gennaio su un nuovo centrocampista: in cima alla lista c’è Zakaria del Borussia Mönchengladbach, svincolato a giugno.