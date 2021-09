Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri | Assalto a gennaio

Calciomercato Roma, dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione secondo cui i giallorossi ci riproveranno a gennaio.

L’assalto al centrocampista è solo procrastinato. Per stessa ammissione di Tiago Pinto, il profilo numero uno cercato con insistenza dalla Roma rispondeva al nome di Granit Xhaka; tuttavia, non c’è stato verso di convincere il rinforzo scelto appositamente da José Mourinho per rimpolpare la propria mediana, e alla fine, alla luce delle mancate cessioni di alcuni degli esuberi in rosa, la scelta è stata quella di rinviare il colpo in mediana. Stando a quanto trapela dalla Spagna, e più nello specifico da todofichajes.com, la Roma ritornerà all’assalto per Denis Zakaria, centrocampista elvetico del Borussia Mönchengladbach, con il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Roma, avanti tutta per Zakaria: a gennaio il nuovo assalto

Fino a poche settimane fa il club tedesco ha continuato a chiedere circa 20 milioni di euro; una cifra fuori mercato, per un calciatore che sarebbe andato in scadenza a distanza di qualche mese. Ecco perché a gennaio il Borussia potrebbe sensibilmente andare incontro alle richieste dei giallorossi, che da tempo monitorano il centrocampista, che ingolosisce Mou per la capacità di fare legna in mezzo al campo, e di giostrare piuttosto bene le trame della manovra in impostazione. Situazione da monitorare con estrema attenzione; la Roma sembra aver rotto gli indugi, e aver scelto Zakaria come prossimo rinforzo.