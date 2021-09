Italia-Lituania, rivoluzione Mancini | Gioca dal primo minuto

Costretto a molti cambi il commissario tecnico della Nazionale contro la Lituania. Il giocatore della Roma titolare.

Non sono stati giorni fortunati per alcuni giocatori giallorossi impegnati nei rispettivi raduni delle Nazionali. Infatti in tre sono tornati malconci dalla Nazionale di Roberto Mancini, che sono Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, in attesa che si capisca se tutti e tre potranno essere a disposizione di José Mourinho per la gara di domenica sera contro il Sassuolo, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45. Intanto per questa sera, il ct dell’Italia, tra le tante assenze ha deciso i cambiamenti per la sfida contro la Lituania.

Formazioni Italia-Lituania, Cristante dal 1′

Infatti il commissario tecnico ha deciso che Bryan Cristante giocherà titolare dal primo minuto nel match di questa sera, abbastanza delicato per l’Italia dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Tante le defezioni per Mancini, che dovrà fare a meno anche di Verratti, Immobile e Insigne, già rientrati. A centrocampo il romanista sarà affiancato da Pessina e Jorginho. Intanto Henrikh Mkhitaryan è tornato al gol con l’Armenia, contro il Liechtenstein

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean.

A disp.: Sirigu, Gollini, Chiellini, Locatelli, Tolii, Castrovilli, Berardi, Scamacca, Florenzi, Calabria, Barella, Bonucci.

All.: Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; D. Zazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas.

A disp.: Krapikas, Gertmonas, Gaspuitis, Uzela, Satkus, Barauskas, Megelaitis, Tutyskinas, Baravykas.

All.: Razanauskas