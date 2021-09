Roma, sospiro di sollievo: Diawara è arrivato in città e sarà pronto per la gara di domenica contro il Sassuolo. Ecco le sue parole

Un enorme sospiro di sollievo. Dopo la paura che sicuramente è stata tanta. Diawara è atterrato nella Capitale ed è stato intercettato da La Roma24. Finalmente i nervi possono rilassarsi, dopo essere stato chiuso in hotel per via del colpo di stato che ha interessato la Guinea e che ha fatto saltare la gara contro il Marocco valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Nessun problema fisico per Diawara, che dopo aver deciso, in sintonia con la società, di non accettare l’offerta del Galatasaray e di rimanere quindi in giallorosso, è pronto a mettersi a disposizione di Mourinho per questa stagione. Dopo l’enorme paura, ovviamente, che ha anche toccato i tifosi della Roma.

Roma, ecco le parole di Diawara

“Sto bene. Menomale che è andata bene. E’ stata più paura che altro. Sono davvero felice di essere tornato in Italia”. Queste le parole del centrocampista appena messo piede in città. Diawara è apparso sollevato. Gli occhi difficilmente mentono. Anche se qualche strascico di quello che insieme ai suoi compagni ha passato anche c’è, e si vede. Ma adesso tutti i brutti pensieri sono stati scacciati. Ed è il momento di tornare a Trigoria ad allenarsi per mettere in difficoltà lo Special One nelle sue scelte.

Una buona notizia dopo giorni di apprensione. E adesso subito sotto agli ordini di Mourinho per rimettersi in moto e magari scendere in campo già contro il Sassuolo. Anche se recuperare mentalmente, dopo giorni del genere, sicuramente non sarà una passeggiata.