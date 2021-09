Roma, in difesa è emergenza | A dicembre il primo rinforzo

Domenica sera la Roma ospita il Sassuolo e José Mourinho dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti.

Domenica sera all’Olimpico la Roma ospita il Sassuolo per la terza partita di Serie A. Una sfida importante che arriva dopo la sosta delle Nazionali e che vede i giallorossi alle prese con una serie di assenze pesanti. Le partite di qualificazione ai prossimi mondiali hanno infatti restituito a José Mourinho una squadra che dovrà fare a meno di alcuni suoi elementi fondamentali. Dai problemi fisici di Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini fino al misterioso infortunio di Matias Vina, l’allenatore portoghese dovrà per la prima volta modificare sensibilmente l’undici titolare. In particolare l’emergenza per il tecnico riguarderà il reparto di difesa. Al centro si attende di capire le reali condizioni di Chris Smalling, mentre sull’out sinistro potrebbe essere rilanciato Calafiori.

In attesa del rientro di Vina però arrivano buone notizie da Leonardo Spinazzola. L’esterno titolare spinge nel percorso di recupero per rimettersi al più presto a disposizione di José Mourinho.

Spina corre verso il rientro | L’allenamento in palestra

Nei giorni scorsi lo aveva detto chiaro e tondo, Leonardo Spinazzola. La voglia di tornare in campo è tanta. Il grave infortunio patito durante gli Europei lo costringerà ai box probabilmente fino alla fine di quest’anno. I medici prevedono per l’esterno sinistro un ritorno in campo all’inizio del 2022 ma il diretto interessato pare avere intenzioni diverse. Spina vuole tornare a dare una mano ai propri compagni già prima di Natale e per questo lavora duramente in palestra. In un video pubblicato ieri sul proprio profilo Instagram si vede il laterale lavorare su un tappeto elastico e muovere in maniera fluida entrambe le gambe. Passi avanti clamorosi per chi soltanto poche settimane fa era rimasto vittima della rottura del tendine d’Achille. Anche le parole con cui Spina descrive il video la dicono lunga su quanto il ragazzo sia concentrato sull’obiettivo: “Facciamo paura“.