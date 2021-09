Roma-Sassuolo, il punto sugli infortuni | Sollievo Veretout

Roma-Sassuolo, alla ripresa del campionato Mourinho non potrà contare su Vina. Mentre sollievo per Veretout. Ecco il punto sugli infortunati

La sosta per le nazionali ha lasciato strascichi importanti in casa Roma. E in vista della gara contro il Sassuolo, alla ripresa della Serie A, Mourinho dovrà fare i conti con alcune assenze dovute agli impegni di queste due settimane. Intanto, lo Special One, non potrà fare affidamento su Vina. E di conseguenza si apre uno spiraglio importante per Calafiori, che ieri, con l’Under 21 di Nicolato, è entrato nella ripresa dando il proprio contributo alla vittoria degli azzurrini contro il Montenegro.

Rimangono in dubbio invece Pellegrini e Mancini: i due hanno lasciato il ritiro azzurro nei giorni scorsi, ma le loro condizioni non destano molte preoccupazioni. Il capitano farà di tutto per esserci visto che dopo gli esami strumentali è uscito fuori che si tratta di un risentimento al flessore della coscia; il difensore centrale, rientrato nella Capitale per un’infiammazione al piede, potrebbe anche farcela senza ricorrere a particolari cure mediche. Molto si capirà in questi giorni. C’è anche qualche chances per Smalling: il difensore inglese sembra aver recuperato. E potrebbe così fare il suo debutto in campionato. Ma non verranno affrettati i tempi. La sensazione, comunque, è che sarà tra i disponibili.

Roma-Sassuolo, le condizioni di Zaniolo e Veretout

Nessun problema per Zaniolo che, dopo aver scontato la squalifica nella gara contro la Salernitana, sarà a disposizione dello Special One nella sfida ai neroverdi. Buone notizie quindi per l’esterno come buone notizie sono arrivate ieri dalla Francia. Un po’ egoistiche, e va bene, ma è anche giusto pensare al proprio club: Veretout, nella gara che i campioni del Mondo hanno giocato contro la Finlandia, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Un sospiro di sollievo per la Roma e per Mourinho, visto che il momento sotto questo aspetto non sembra uno dei migliori. Diciamo che i giallorossi sono davvero sfortunati con i propri tesserati mandati in giro per il Mondo.