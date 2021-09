Roma, recupero lampo dall’infortunio: l’indizio non passa inosservato

Roma, ha già recuperato e potrebbe scendere in campo questo campo: le ultime indiscrezioni svelano un dettaglio interessante.

L’ecatombe Nazionali che si è abbattuta sui club non ha di certo risparmiato la Roma, costretta a dover “incassare” gli infortuni di molti suoi calciatori. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Niccolò Zaniolo, anche se le condizioni dell’esterno non destano particolari preoccupazioni. Lo stesso si può dire per Matias Viña, la cui uscita dal campo in occasione della gara contro il Peru aveva fatto scattare l’allarme, dal momento che l’ex Palmeiras era stato costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi dopo aver accusato un fastidio al tendine, come evidenziato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle ore successive.

Roma, Vina in campo contro l’Ecuador? Ecco cosa trapela

11 🇺🇾 probable para mañana: Muslera Nandez/Godin/Gimenez/Viña Valverde/Vecino/Bentancur De Arrascaeta/Brian Rodriguez Alvarez Martinez. — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) September 8, 2021

Secondo quanto trapela dall’Uruguay, e più nello specifico da Rodrigo Romano, il terzino della Roma dovrebbe ritornare ad occupare regolarmente il suo ruolo sull’out mancino, con il ct della Celeste Tabarez che aveva rivelato come le condizioni del laterale fossero migliorate, e che la sua esclusione contro la Bolivia era avvenuta per motivi precauzionali. Vina dovrebbe comporre la linea difensiva dell’Uruguay, assieme a Nandez, Godin e Gimenez.