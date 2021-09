Calciomercato Roma, nuovo tentativo | La mossa per gennaio

Tiago Pinto vuole portare nella capitale il rinforzo tanto richiesto da Mourinho. A gennaio si può fare.

Salvo clamorosi colpi di scena da qui a gennaio, eccezion fatta per i tre esuberi rimasti (Fazio, Santon e Nzonzi, ndr), non ci saranno cessioni a sorpresa. L’ultima poteva essere quella di Amadou Diawara, che però non ha accettato il trasferimento al Galatasaray. Il calciomercato in Turchia si è chiuso ieri con i turchi che hanno chiuso la trattativa per Gustavo Assuncao dal Famalicao. Rimane dunque a Trigoria il centrocampista guineano, dopo la sventura capitatagli in Nazionale. Per José Mourinho l’ex Bologna e Napoli sarà un’opzione durante la stagione. Fino a gennaio? Sicuramente fino a gennaio sarà uno dei giocatori che potrà avere più spazio in UEFA Conference League, o magari chissà anche in campionato, essendo la prima riserva di Bryan Cristante e Jordan Veretout.

Calciomercato Roma, colpo per gennaio

La sessione invernale, che si aprirà lunedì 3 gennaio 2022 e si chiuderà il 31 dello stesso mese, potrà portare però un nuovo rinforzo a centrocampo per la Roma. Infatti tra gli obiettivi dell’ultima sessione, rimangono ancora in piedi le piste che portano sia a Denis Zakaria, contratto in scadenza al prossimo 30 giugno col Borussia Monchengladbach, che Douglas Luiz, classe ’98 di proprietà dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato da Mike McGrath, giornalista del ‘Telegraph’, la società giallorossa è una seria candidata per arrivare al centrocampista brasiliano.

Uno di questi due potrebbe arrivare soprattutto se uno dei centrocampisti attualmente in rosa, gli indiziati principali rimangono Gonzalo Villar e Amadou Diawara, dovesse andare via. In un recente sondaggio, intanto, i tifosi del club inglese, avevano risposto con il 73% in favore della permanenza del giocatore. La Roma, dunque, farà sicuramente più di un tentativo per portare a casa il brasiliano a gennaio.