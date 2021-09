Calciomercato Roma, nuovo rinforzo | Si pesca dall’Argentina

Nuovo obiettivo per Tiago Pinto, che questa volta potrebbe comprare dall’Argentina. Ecco il rinforzo per Mourinho e non solo.

Conclusa la sessione estiva di calciomercato è tempo di pensare già a gennaio, quando si aprirà quella invernale stagione 2021-22. Il general manager Tiago Pinto dopo un po’ di stacco dall’ultima sessione, formata da molte cessioni e acquisti centellinati richiesti da José Mourinho, è già al lavoro per la Roma del futuro. Continua a monitorare anche la situazione esuberi, dove Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi, che non rientrano nei piani tecnici dello Special One, si stanno ancora allenando a parte, in attesa che possano ricevere una buona offerta.

Calciomercato Roma, idea nuovo portiere

Per quanto riguarda il futuro della rosa, secondo quanto riportato da ‘vocegiallorossa.it’, l’ex dirigente del Benfica sta pensando ad un nuovo portiere da portare a Trigoria. Si tratta del classe 2002 Fabricio Iacovich, di proprietà del Club Estudiantes de La Plata. Le trattative sembrerebbero già avviate, tanto che la Roma vorrebbe far ricoprire all’estremo difensore il ruolo di terzo o quarto portiere, oppure all’occorrenza inserirlo come fuori quota nella Primavera di Alberto De Rossi. In questo momento in rosa José Mourinho può contare su Rui Patricio, Daniel Fuzato e Pietro Boer, ma potrebbe prendere un ulteriore portiere. Chissà che a gennaio sia il brasiliano che il giovane italiano possano trovare una sistemazione in prestito.