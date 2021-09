Calciomercato Roma, colpo dal Brasile | Il nuovo Douglas Costa già a Trigoria

Calciomercato Roma, a Trigoria non è passata inosservata la presenza del giovane talento sudamericano.

In attesa di altri regali a gennaio, dal sapore di labor limae definitivo, Mourinho è pronto ad affrontare questa prima parte di stagione che porterà i suoi uomini a vedersela con numerosi impegni in pochissimo tempo.

Da qui a dicembre, infatti, la Roma giocherà una partita ogni quattro giorni circa, considerando i due soli stop di ottobre e novembre legati alle nazionali. Sarà necessaria una buona gestione delle energie , volta a tutelare le condizioni fisiche dei giocatori e ad affrontare al meglio ogni singola gara.

Intanto, Pinto continua a lavorare dal suo ufficio del centro sportivo, cercando di plasmare nel migliore dei modi la squadra da affidare al connazionale anche in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Roma, a Trigoria si allena il nuovo Douglas Costa

Il gm ex Benfica sarebbe prossimo però anche ad un importante colpo per il settore giovanile, magari fondamentale per i prossimi anni. In questi giorni, infatti, al centro sportivo Fulvio Bernardini si è registrata la presenza di Joao Gabriel Costa Cesco.

Si tratta di un attaccante esterno con passaporto portoghese classe 2005, paragonato in patria a Douglas Costa per velocita e capacità di dribbling. Gli addetti ai lavori lo stanno valutando per capire se affondare il colpo e regalare all’Under 17 quello che potrebbe rivelarsi un’importantissima e lungimirante intuizione di mercato.