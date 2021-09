Calciomercato Roma, c’è ottimismo per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: fissato il summit a questo punto decisivo per la svolta tanto attesa.

Dopo la fine del mercato, sebbene Pinto sia ancora impegnato a provare a trovare una destinazione per gli esuberi rimasti nella Capitale, la priorità è divenuta il rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini; una questione da risolvere al più presto, come ammesso in più di una circostanza da José Mourinho e dallo stesso general manager, che intendono fare di “Lollo” il punto di riferimento carismatico di una squadra che sembra non poter più prescindere dalla tecnica e dalla qualità del centrocampista ex Sassuolo. Il classe ’96 ha ripagato sul campo “l’investitura” dello Special One, rivelandosi un vero e proprio fattore in questo inizio di stagione travolgente dei capitolini.

Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: le ultime

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, però, non è ancora arrivato, e a tal proposito, si segnalano novità importanti. Secondo quanto rivelato da “Il Corriere dello Sport“, infatti, la prossima settimana si dovrebbe tenere un summit tra gli agenti del calciatore e Tiago Pinto, che oggi è ritornato a Roma dopo il breve periodo di vacanza a Lisbona. Incontro che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella trattativa per il prolungamento, con relativo adeguamento, del contratto del Capitano, che percepirà un ingaggio da top player: servirà limare gli ultimi dettagli, ma la strada è tracciata e la fumata bianca non pare essere in discussione.