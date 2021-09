Una nuova concorrente italiana si inserisce nella corsa per un obiettivo di mercato di Tiago Pinto.

Il calciomercato estivo ha visto la Roma lavorare molto sul reparto offensivo. L’attacco giallorosso appare oggi profondamente trasformato rispetto a un anno fa grazie al lavoro svolto dal General Manager Tiago Pinto. Il dirigente portoghese è riuscito a reagire alla grande alla partenza improvvisa di Edin Dzeko regalando a José Mourinho un profilo di spessore come quello di Tammy Abraham. L’inglese è il punto di riferimento dell’attacco della Roma. Dietro di lui Eldor Shomurodov, acquistato dal Genoa.

In questo quadro la posizione di Borja Mayoral è cambiata profondamente: da prima alternativa l’attaccante spagnolo si ritrova, dopo una stagione prolifica, in fondo alle gerarchi tecniche,

Calciomercato Roma, occhio ad Azmoun | Si inserisce il Milan

Viste le circostanze il riscatto da parte della Roma dell’attaccante spagnolo appare oggi un’ipotesi complicata. L’eventuale acquisto del giocatore dal Real Madrid costerebbe 20 milioni di euro. Tanti per la terza scelta dell’attacco giallorosso. E così Tiago Pinto già dalle scorse settimane si è attivato per regalare nella prossima sessione estiva un colpo a parametro zero a José Mourinho. Il primo nome sulla lista giallorossa è quello di Sardar Azmoun. Come vi abbiamo raccontato il giocatore vedrà scadere il proprio contratto con lo Zenit di San Pietroburgo il prossimo 30 giugno e il G.M. giallorosso intende portarlo a Trigoria. Sull’attaccante iraniano però la concorrenza è fitta. Secondo il portale spagnolo todofichajes.com l’ultima squadra a inserirsi nella corsa ad Azmoun, dopo il Siviglia, sarebbe il Milan. Maldini avrebbe messo gli occhi sulla punta come possibile erede di Ibrahimovic. Per questo il dirigente rossonero avrebbe proposto ad Azmoun un contratto da 3,2 milioni a stagione fino al 2026. Una cifra superiore ai 2,6 milioni che l’iraniano percepisce attualmente dal club russo.