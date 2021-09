Calciomercato Roma, opzione ancora valida | “Non ho fretta”

C’è un calciomercato che non conosce finestre e che rimane aperto tutto l’anno. Tra gli svincolati Tiago Pinto potrebbe trovare un’ottima opzione.

La Roma ha vissuto una sessione di calciomercato estiva da assoluta protagonista in Serie A, prima in assoluto per investimenti. Tiago Pinto si è reso artefice di una vera e propria rivoluzione, in tandem col connazionale Josè Mourinho. Ma i fari sulle trattative in casa giallorossa non si sono spenti, neanche con la chiusura della finestra stagionale, il 31 agosto.

C’è infatti un calciomercato che non conosce finestre estive o invernali, e che resta una valida opzione tutto l’anno, specie nei momenti d’emergenza. Parliamo del mercato degli svincolati, molti giocatori in giro per l’Europa sono ancora in cerca di contratto. In questo caso parliamo di un giocatore svincolatosi dalla Premier League, dove peraltro fu allenato proprio da Mourinho.

Tiago Pinto sulle tracce di Aurier, opzione ancora valida

Siamo parlando di Serge Aurier, il terzino destro è attualmente svincolato, dopo aver risolto il contratto col Tottenham. Proprio tra le file degli Spurs il terzino e Mourinho ebbero anche dei momenti di tensione, legati allo scarso spazio in campo riservato al giocatore. Ecco che Roma potrebbe invece essere la soluzione per ritrovare la serenità, il calciatore al momento sembra essere seguito da diversi club, non solo in Premier. Ed il terzino, capitano della nazionale ivoriana, è stato intervistato dal portale Africafootunited.com, riguardo il suo futuro prossimo ha cosi dichiarato: “Essendo senza squadra, sono tranquillo e senza fretta. La cosa più importante per me è aspettare un po’ e fare la scelta giusta lentamente. Oggi sono calmo, sto cercando di guardare le migliori opzioni per me.” In casa giallorossa l’occasione potrebbe essere ghiotta, col solo Rick Karsdorp che sembra dare le giuste garanzie a Mourinho. Il terzino ha poi chiosato: “Sarete informati nelle prossime settimane. Per il momento sono qui, aspetto tranquillo.” L’obiettivo dell’entourage del calciatore è di trovare un club il prima possibile, in vista della prossima Coppa d’Africa.