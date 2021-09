Roma, Mourinho sorride | Arriva una grande notizia dall’infermeria

Lo Special One potrà contare su di lui già per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo, dove ci sarà il tutto esaurito.

A tre giorni dalla sfida di domenica sera contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso riceve un’ottima notizia dall’infermeria. I giallorossi alle ore 20:45 di domenica 12 settembre riceveranno i neroverdi di Alessio Dionisi, che da questa stagione ha preso il posto di Roberto De Zerbi, finito sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Per lo Special One sarà la panchina numero 1000 della carriera, davanti ai quasi 26 mila spetattori, per quello che sarà un vero e proprio sold out in tempi di Covid con le dovute restrizioni.

LEGGI ANCHE: Roma, entusiasmo Olimpico | I numeri verso il Sassuolo

LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho stregato | “Sei il top”

Roma, infortunio Zaniolo | Le ultime

Per quanto riguarda le notizie dall’infermeria ne arriva una ottima per la società capitolina che potrà vedere Nicolò Zaniolo già domenica. Il numero 22 giallorossi aveva rimediato un infortunio di lieve entità in Nazionale, ma come come confermato dalla visita specialistica e dagli esami strumentali, non ci sono lesioni. Per questo il giocatore potrebbe essere a disposizione per la sfida contro i neroverdi, ma sarà Mourinho a decidere se schierarlo oppure puntare su Carles Perez, che ha giocato la seconda giornata di campionato contro la Salernitana, proprio per la squalifica di Zaniolo rimediata alla prima.