Roma, Mourinho stregato | “Sei il top”

Clamoroso siparietto social che vede ancora una volta protagonista Josè Mourinho. Ecco la parola che ha scelto per descrivere il suo nuovo attaccante.

Josè Mourinho non smette di stupire da quando è il nuovo allenatore della Roma. Poco fa un nuovo siparietto social lo ha visto protagonista, direttamente sul profilo Twitter ufficiale della società giallorossa. Virale come sempre, riesce a caricare d’entusiasmo l’ambiente anche usando una sola parola, per descrivere un calciatore che l’ha stregato.

Di nuovo virale lo Special One, che si era reso protagonista anche dopo l’ultima trasferta vittoriosa. Infatti, dopo la roboante vittoria, Mou era stato ritratto in compagnia di una buona pizza al ritorno in treno. Una personalità unica, vero e proprio maestro di comunicazione. Comunicazione e motivazione come diktat per Mourinho, basti pensare con quanta enfasi motiva i calciatori prima di entrare in campo, anche le seconde linee.

Mourinho è stato stregato, in una parola il “Top”

E’ sotto questo post dell’account ufficiale della Roma che il tecnico si è mostrato stregato da Eldor Shomurodov. La società giallorossa ha chiesto agli utenti Twitter di usare una sola parola per descrivere l’attaccante uzbeko. Non è tardata ad arrivare la risposta del tecnico: “TOP“. Un nuovo simpaticissimo siparietto social, che sottolinea quanto il tecnico sia rimasto impressionato dalla punta prelevata dal Genoa. Lo scorso anno in maglia rossoblù 8 reti in 31 gare, un impatto impressionante nel nostro campionato. Faro della nazionale dell’Uzbekistan, con cui ha trovato la bellezza di 22 reti in 48 partite. La punta ha ben impressionato il tecnico, tanto da scavalcare nelle gerarchie Borja Mayoral, ora in odore di cessione a gennaio. Una nuova spinta per il classe ’95, da domenica in poi non mancheranno occasioni per far vedere nuovamente il proprio talento. La Roma infatti è attesa da un mini-ciclo intenso di gare, ben 7 in 22 giorni. Eldor Shomurodov scalpita per continuare a stregare Mourinho, per la gioia dei tifosi giallorossi.