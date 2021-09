Tour de force Roma | La prima rivoluzione di Mou

Roma, terminata la sosta per le Nazionali, come previsto, i capitolini sono ora attesi da un lungo tour de force.

Dopo aver affrontato le prime quattro partite in dieci giorni, Pellegrini e compagni sono chiamati al dover affrontare ben 7 gare in sole tre settimane, tra campionato e Uefa Conference League.

Si partirà domenica 12 con il Sassuolo, alle 20.45, quando è previsto un altro sold-out (considerando la riduzione della capienza per le normative Covid) dopo quelli con Trabzonspor e Fiorentina.

Dopo la gara con i neroverdi, i capitolini catalizzeranno anche il proprio percorso nella nuova competizione Uefa, alla quale hanno avuto accesso dopo il doppio confronto con i su citati turchi di Gervinho e Bruno Peres. Tre giorni dopo, poi, ci sarà Hellas Verona- Roma.

Roma, il piano di Mourinho per le prossime settimane

Sarà fondamentale calibrare in modo intelligente le energie del gruppo, affinché quest’ultimo possa meglio affrontare i primi incontri autunnali che catalizzeranno l’inizio di una degli spezzoni stagionali più impegnativi.

Mourinho dovrà essere bravo a valutare le condizioni dei tanti giocatori rientranti dalle Nazionali, a partire da Matias Vina, il cui infortunio con l’Uruguay tanto aveva preoccupato nella Capitale. Il terzino sinistro sembra però aver recuperato ma potrebbe comunque lasciare spazio a Calafiori in più di una delle prossime occasioni.

Fondamentale, infatti, garantire lui un buon recupero e, al contempo, far mettere minuti al giovane laterale. Da non escludersi poi gli schieramenti dal primo minuto di Bove e Diawara. Il primo è stato convocato in prima squadra dallo Special One sin dal mese di luglio ed è pronto ora a ritagliarsi un po’ di spazio. Da non dimenticare poi Carles Perez, autore di un’ottima prova a Salerno lo scorso 30 agosto, e Zalewski.

Il giovane centrocampista offensivo polacco ha ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale e, dopo aver condiviso lo spogliatoio con gente del calibro di Lewandowski, è pronto ora a mettersi a disposizione del mister. La sua qualità, unitamente alla crescita dell’esterno ex Barcellona, saranno importanti per garantire rifiato ad una trequarti giallorossa molto forte ma necessitante di recupero.