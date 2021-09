Roma, nuova partnership: annuncio UFFICIALE | I dettagli

Roma, è stata ufficializzata una nuova partnership: diventerà Official Food delivery partner del club giallorosso.

Importante novità in casa Roma; con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha ufficializzato l’accordo con Uber Eats che, dunque, diventerà Official Food Delivery partner della compagine giallorossa. Ad esternare tutta la sua soddisfazione ci ha pensato il Commecial Director della Roma Alexander Scotcher, la cui breve dichiarazione è presente nel comunicato diramato dalla Roma a suggellare l’intesa raggiunta: “Diamo il benvenuto a Uber Eats con entusiasmo e ambizione condivisa, desiderosi di mettere a loro disposizione tutta la nostra passione e creatività.

Uber Eats ha molto in comune con As Roma: il suo chiaro orientamento digitale, l’innovazione costante e il desiderio di comunicare con un pubblico giovane. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di un lungo ed entusiasmante viaggio.”

Roma, i dettagli dell’accordo con Uber Eats

La nota continua: “L’accordo prevede diverse iniziative speciali, di marketing e promozionali e attività in ambito digital/social per gli utenti dell’App Uber Eats, per tutti i tifosi romanisti e per i ristoranti pertner che vogliono associarsi al brand As Roma“. Il brand sarà presente per la prima volta allo Stadio Olimpico il 12 settembre, quando Pellegrini e compagni se la vedranno con il Sassuolo di Dionisi: la promozione lancio permetterà a tutti gli utenti impossibilitati ad andare allo stadio, di ricevere il loro piatto preferito usufruendo di uno sconto del 25%, inserendo il codice promo ASROMA1927, valido fino alla gara di Conference contro il Cska Sofia.