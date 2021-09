Roma-Sassuolo, le probabili formazioni | Mourinho valuta i nazionali

A tre giorni dalla ripresa del Campionato contro il Sassuolo, José Mourinho può cominciare a valutare le condizioni dei giocatori impegnati con le Nazionali.

Domenica sera alle 20:45 la Roma sfiderà il Sassuolo all’Olimpico per la terza giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci da quattro vittorie in altrettante uscite ufficiali e vogliono dare continuità all’ottimo avvio di stagione. La sfida contro gli emiliani non sarà però delle più semplici. A complicare i piani di José Mourinho sono infatti arrivate una serie di notizie non positive dai ritiri delle Nazionali. Diversi calciatori della Roma hanno accusato problemi fisici che potrebbero ora costringerli a saltare ripresa del campionato.

Complicazioni che potrebbero costringere l’allenatore portoghese a varare un undici titolare profondamente diverso da quello fin qui visto in campo. La prima vera rivoluzione di José Mourinho potrebbe quindi diventare un’esigenza dovuta alle assenze.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nuovo tentativo | La mossa per gennaio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rimpianto in Premier | “Non ho avuto tempo”

Roma – Sassuolo, la probabile formazione | Il punto sui nazionali

A partire dal pomeriggio di oggi Mourinho potrà cominciare a valutare personalmente le condizioni dei propri calciatori. L’allenamento attualmente in corso (è iniziato alle 16) potrà dare le prime importanti indicazioni al tecnico che intende capire su chi potrà contare domenica sera. Da valutare ci sono soprattutto le condizioni dei tre nazionali italiani: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono rientrati acciaccati dagli impegni in maglia azzurra e non è detto che possano essere a disposizione domenica sera. Va detto che per nessuno dei tre le condizioni sono particolarmente preoccupanti e i giocatori dovrebbero essere a disposizione. Possibile però che per non prendere rischi inutili Mou decida di procedere con prudenza. Buone notizie arrivano anche da Chris Smalling. Il centrale inglese già da due giorni svolge parte degli allenamenti in gruppo e vede il pieno recupero. L’unico assente della seduta odierna è Matias Vina: l’esterno uruguayano ha smaltito l’acciacco subito nella sfida contro il Perù ma è ancora impegnato con la propria Nazionale. Il suo rientro a Roma è previsto nella notte tra sabato e domenica. Per questa ragione sull’out mancino l’ipotesi più probabile è che Mourinho decida di rilanciare Calafiori.

Roma – Sassuolo, le Probabili Formazioni:

Roma (4-2-3-1):Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; C. Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham

Sassuolo (4-2-3-1): Consiglio; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori