Roma, entusiasmo Olimpico | I numeri verso il Sassuolo

La Roma si prepara a ritrovare l’abbraccio dello stadio Olimpico domenica sera. Ecco i numeri entusiasmanti previsti contro il Sassuolo.

“Voglio solo star con te” non è raro ascoltare questo coro che rimbalza nella Curva Sud della Roma. E l’entusiasmo è davvero alle stelle tra i tifosi giallorossi, complice l’effetto Mourinho, tramutato sul campo in quattro vittorie consecutive tra campionato e playoff di Conference. Proprio il tecnico portoghese domenica sera taglierà un traguardo storico nella sua carriera, le mille panchine.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rimpianto in Premier | “Non ho avuto tempo”

L’ultima gara di campionato la Roma aveva deliziato tutti, rifilando 4 gol a domicilio alla Salernitana. Quattro reti siglate tutte nella ripresa, sotto il settore occupato dai tifosi romanisti. Sotto al settore a fine gara anche Mourinho si è fatto vedere, esultando con veemenza. La storia d’amore tra Mou e i tifosi della Roma sta andando a gonfie vele, ed anche domenica sera ne avremo un’ulteriore dimostrazione.

Leggi anche: Roma-Sassuolo, le probabili formazioni | Mourinho valuta i nazionali

Roma-Sassuolo, Olimpico verso il sold-out

⚠️ULTIMI 1000 BIGLIETTI A DISPOSIZIONE⚠️ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 9, 2021

Sono rimasti infatti a disposizione solamente mille biglietti per l’ingresso allo stadio. A tre giorni dalla gara, il tutto esaurito è una certezza, lo stadio Olimpico si prepara ad accogliere con entusiasmo la propria squadra. Fischio d’inizio alle ore 20:45, di fronte i neroverdi del Sassuolo. Anche gli emiliani hanno cambiato allenatore, affidando la panchina alla rivelazione della scorsa cadetteria, Alessio Dionisi. I tifosi giallorossi sognano altri tre punti, sperano che la truppa dello Special One riprenda da dove aveva terminato. C’è fame di vittoria a Roma, e i numeri dello stadio non mentono. Dopo la gara di domenica sera si aprirà un mini-ciclo intenso per i giallorossi, attesi da 7 gare nell’arco di 22 giorni. Una cosa è certa, come da tradizione, l’abbraccio dei tifosi sarà sempre presente ed in casa ben nutrito.