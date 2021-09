Calciomercato Roma, l’offerta comprendeva il prestito del bomber, ma a decidere è stato alla fine José Mourinho.

Il mercato appena concluso ha consegnato una Roma consapevole anche in fase di negoziazioni che, riportando le parole del suo allenatore, “è stata brava a reagire all’imprevisto”. E di imprevisti in casa giallorossa ce ne sono stati tanti: a partire dall’infortunio di Spinazzola, che ha obbligato Pinto ad acquistare un sostituto di valore al funambolico laterale italiano, all’addio di Dzeko, sedotto e questa volta acquistato dall’Inter. I giallorossi, però, non si sono lasciati beffare, e con Vina e Abraham hanno semmai aumentato il ventaglio di risorse a disposizione dello Special One, che ha esercitato un ruolo importante per l’acquisto dell’ex attaccante del Chelsea.

Calciomercato Roma, retroscena Abraham: Lacazette sul piatto della bilancia

Sulle tracce di Tammy Abraham c’era anche l’Arsenal che, come riferito da Fabrizio Romano nel suo podcast “Here we go”, ha cercato in tutti i modi di convincere il calciatore e il Chelsea, a cui, come riportato anche da “The Scottish Sun“, avrebbe offerto il cartellino di Lacazette in prestito. Tentativo vano quello dei Gunners, con Abraham che, dopo alcuni giorni di riflessione, è sbarcato nella Capitale, mettendosi subito a disposizione di colui che più di tutti lo ha voluto fortemente, mettendolo in cima alla lista dei suoi desideri. L’inizio di stagione sta ripagando gli sforzi della Roma e di Mourinho: per buona pace dell’Arsenal…